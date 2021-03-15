Жителей Земли предупредили о «сильном магнитном шторме» в конце марта

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На Земле ожидается сильный магнитный шторм 28, 29 и 30 марта. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили на официальном сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

По прогнозам исследователей, бури могут достигнуть категории G1.

Также магнитная сфера будет возбужденной в период с 19 по 21 марта.

Ранее врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала, как магнитные бури могут сказаться на состоянии здоровья человека.

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