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Жителей Земли предупредили о «сильном магнитном шторме» в конце марта
Фото: public domain

Жителей Земли предупредили о «сильном магнитном шторме» в конце марта

Елизавета Борисова

Общество

На Земле ожидается сильный магнитный шторм 28, 29 и 30 марта. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили на официальном сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

По прогнозам исследователей, бури могут достигнуть категории G1.

Также магнитная сфера будет возбужденной в период с 19 по 21 марта.

Ранее врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала, как магнитные бури могут сказаться на состоянии здоровья человека.

Читайте также: Эксперт рассказал, как вести себя во время магнитной бури

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