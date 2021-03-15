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Американский эксперт озвучил главную задачу российского истребителя МиГ-31БМ
Фото: Минобороны РФ

Американский эксперт озвучил главную задачу российского истребителя МиГ-31БМ

Елена Фролова

Армия

Военный эксперт Питер Сучиу из США опубликовал материал, в котором подробно рассказал о возможностях российского истребителя МиГ-31БМ. Об этом сообщает портал New Inform.

Пилоты истребителя-перехватчика МиГ-31БМ совершили порядка 30 боевых вылетов во время учений, проводившихся в районе Уральских гор в начале февраля текущего года. В них вошла отработка мер по обнаружению, отслеживанию, вынужденной посадке и условному устранению нарушителей воздушного пространства. Поэтому основной задачей истребителя названо вынуждение врага подняться настолько высоко, чтобы у него начались проблемы.

Эксперт напомнил, что МиГ-31 был впервые выпущен в небо в сентябре 1975 года. Этот самолет спроектирован таким образом, чтобы эффективно работать в любых погодных условиях. Недавно эта модель была модернизирована. Российские военные изучили возможность оснащения истребителя гиперзвуковыми ракетами, а также постарались сделать его достаточно серьезной угрозой. По мнению Питера Сучиу, несмотря на то, что сам самолет был разработан около 50 лет назад, в России установилась тенденция сохранять оригинальные конструкции боевых машин за счет интеграции современного вооружения и авионики. Модернизация МиГ-31 также включила в себя сетецентрическое боевое управление и многое другое.

Теперь истребители Миг-31БМ могут использовать ракеты класса «воздух — воздух» и зенитные ракетные комплексы малой дальности Р-73.

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