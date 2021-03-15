Приток воды в водохранилища Москвы будет в 2–3 раза больше, чем в 2020 году

Фото: АГН «Москва»

Приток воды весной этого года в столичные водохранилища, обеспечивающие регион питьевой водой, будет в два–три раза больше, чем в 2020 году. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра Сергей Борщ в понедельник, 15 марта.

— Приток воды составит 80 процентов нормы, но это суммарный приток. Он в два–три раза больше, чем в прошлом году, — отметил глава ведомства.

Другие водохранилища региона также столкнутся с притоком в два–три раза больше по сравнению с предыдущим годом, отмечает РИА Новости.

Ранее синоптик рассказал, как быстро в Москве растает снег.

Читайте также: Петр Бирюков: Систему водозабора в Москве подготовили к весеннему таянию снега