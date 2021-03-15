Медик объяснил, какие дети подвержены влиянию магнитных бурь

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Врач-терапевт Григорий Шеянов предупредил о возможных недомоганиях из-за магнитных бурь, которые могут ощутить даже дети. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает Москва 24.

По словам медика, последствия от магнитных бурь почувствуют не все юные жители, а только те, кто имеет неврологические патологии. В качестве симптомов у ребенка могут проявиться головная боль, беспокойство, вялость и сонливость.

Ранее исследователи предупредили о надвигающихся магнитных бурях в конце марта.

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