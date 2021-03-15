Филиал поликлиники № 6 отремонтируют в Савеловском районе
В трехэтажном здании филиала № 1 поликлиники № 6 проведут капитальный ремонт. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
По его словам, рабочие обновят фасады и выполнят внутреннюю отделку помещений. Кроме того, специалисты заменят лифтовое оборудование. В филиале утеплят стены, отремонтируют цоколь, заменят подоконные отливы и навигационные указатели. На крыше будет заменена наружная водосточная система.
Внутри здания поликлиники рабочие проведут полную отделку основных, вспомогательных и технических помещений. Они заменят перегородки, обновят стены, потолки и полы, а также установят новые таблички навигации, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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