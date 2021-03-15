Психотерапевт объяснил, как ограничить свое питание и не чувствовать себя обделенным

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Психотерапевт Арсений Сычев ответил на вопрос, как ограничить свое питание и не чувствовать себя обделенным во время похудения.

— Для начала человек должен перестать чувствовать себя обделенным в разных сферах, не только в плане еды. Чувство, что человек хуже, чем другие, это вопрос самооценки, нужно смотреть, как она сформировалась. Часто это недолюбленные дети, не потому, что родители плохие, а потому что ребенок не чувствовал себя любимым в рамках своих особенностях, — предположил специалист.

По словам врача, зацикливаться на идее еды не стоит, нужно понимать, что все люди разные, и не увязывать низкую самооценку с привычным паттерном переедания.

Люди могут «заедать» любые эмоции, не только негативные, поэтому нужно разбираться в каждом случае переедания.

Видео опубликовано на YouTube.

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