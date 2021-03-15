Конкурс «Московский школьник XXI века» пройдет для учеников начальных классов

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В столице для учеников со второго по четвертый класс стартовал конкурс «Московский школьник XXI века». Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Мероприятие пройдет в дистанционном формате с 15 по 28 марта в четырех номинациях: «Московский второклассник XXI века», «Московский третьеклассник XXI века», «Московский четвероклассник XXI века» и «Московский школьник XXI века. Языки и страны». В этом году задания викторин посвящены строению Солнечной системы, истории освоения космоса и его первым покорителям. Ребята будут работать с текстом, схемами, таблицами и инфографикой.

В рамках номинации «Московский школьник XXI века. Языки и страны» учащиеся пройдут тест на английском, испанском, китайском, немецком или французском языке. Со всеми заданиями нужно будет справиться за один час. Результаты будут опубликованы в личных кабинетах участников до 1 мая.

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