Автор идеи о Крестьянском кодексе объяснил, зачем нужно воплотить эту инициативу

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Россияне оставили без ухода 40 миллионов гектаров земель за последние годы. Молодые люди не хотят заниматься земельными работами и переезжают из сел в города. На фоне этого упадка нужно собрать в единый свод все законы, касающиеся сельских тружеников. Об этом автор предложения о Крестьянском кодексе, глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов рассказал телеканалу «360».

— За многие годы 40 миллионов гектаров земли брошено. С географической карты исчезли 22 тысячи деревень, а также 23 тысячи совхозов и колхозов. В связи с этим предлагаю создать Крестьянский кодекс, в который бы входил свод законов. Я знаю, что надо делать, а мы сегодня повернули механизм — инвестор придет, разовьет земли, оставшиеся бесхозными, — заявил Николай Харитонов.

По его словам, он не понаслышке знает о крестьянской жизни, потому что около 20 лет работал директором совхоза в Новосибирской области. Он пояснил, что современных инвесторов интересует только чистая прибыль. Поэтому, по его мнению, Крестьянский кодекс должен стать своеобразным учебником для тех, кто живет, работает или собирается это делать на селе.

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