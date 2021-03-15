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«Надеюсь, мне ее отдадут»: сестра девочки, над которой издевался отец в Москве, рассказала подробности случившегося
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Надеюсь, мне ее отдадут»: сестра девочки, над которой издевался отец в Москве, рассказала подробности случившегося

Рафаэль Залян

Происшествия

Московские правоохранители разбираются в истории о домашнем насилии над малолетним ребенком. Жительница Краснодара Ариана сообщила о том, что над ее младшей сестрой Региной (имя изменено — прим. «ВМ»), которая живет в Москве, издевается родной отец. Соответствующий пост девушка разместила в своем Instagram. «Вечерняя Москва» пообщалась с сестрой пострадавшей и узнала подробности случившегося.

Как рассказала девушка, с 12-летней Региной у них общая мать, но разные отцы. Не так давно их родительница скончалась от онкологии. После этого девочка осталась на попечении родного отца, который начал выпивать и издеваться над ребенком. При этом любые сообщения в органы опеки и попечительства о ненадлежащем поведении отца в отношении дочери, по словам девушки, заканчивались ничем:

— Вот он ее избивал, издевался над ней, заставлял есть испорченные продукты, но все плевать на это хотели. Когда Регину выписывали из больницы, ее все равно возвращали в его руки.

«Надеюсь, мне ее отдадут»: сестра девочки, над которой издевался отец в Москве, рассказала подробности случившегосяФото: Instagram/Gozins

По словам собеседницы «ВМ», также забрать сестру к себе запрещал отец Регины. Он не позволял девочкам видеться и всячески противился их общению по телефону.

— Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как за него взялась уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, — рассказала девушка.

Ариана отметила, что дело взято под контроль прокуратуры. За такие деяния отцу Регины могут грозить срок и лишение родительских прав.

— Пока мне лишь это известно. Очень надеюсь, что сестру мне отдадут и я смогу ее забрать к себе, — заключила родственница пострадавшей.

Собеседница «ВМ» также отметила, что семье предстоит встреча с омбудсменом по правам ребенка в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что соцзащита и психологи столицы проводят работу с семьей, в которой отец издевался над 12-летней дочерью.

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омбудсменотецОмбудсмен Анна Кузнецова
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