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Транзитные поезда начнут ездить через МЦК без влияния на его график с 29 мая
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Транзитные поезда начнут ездить через МЦК без влияния на его график с 29 мая

Кирилл Николаев

Транспорт

Транзитные поезда, которые курсируют с северо-запада на юг столицы, с 29 мая будут проходить через Московское центральное кольцо (МЦК) без влияния на график его движения. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил начальник Московской железной дороги (МЖД) Михаил Глазков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, всего насчитывается 14 транзитных поездов. С 29 мая они пройдут через МЦК по третьему пути без влияния на график его движения.

Отметим, что в 2021 году в Москве планируется открыть 11 объектов, а именно десять станций на линиях существующих и перспективных диаметров и новый вокзал Восточный на МЦК для транзитных поездов дальнего следования.

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