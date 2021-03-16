Крым начал готовить иск против Украины из-за организации водной блокады полуострова

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Крым с помощью юристов-международников начал формировать первый иск в отношении Украины из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Об этом рассказал первый вице-спикер парламента региона Ефим Фикс во вторник, 16 марта.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов поручил подсчитать общий ущерб, который был нанесен полуострову и России в связи с перекрытием Киевом Северо-Крымского канала. Глава парламента отметил, что намерен инициировать обращение в Генпрокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова.

— На следующей неделе состоится заседание рабочей группы. Мы уже подобрали юристов-международников и приступили к подготовке формирования иска. Уже сейчас можно сказать, что сумма ущерба запредельная, — отметил Фикс.

Он уточнил, что такой иск необходимо было сформировать гораздо раньше. На его подготовку будет затрачено не менее месяца. Первый вице-спикер парламента добавил, что будет организовано обращение в международные инстанции с требованием защитить права человека, которые Украина нарушает своими действиями, сообщает РИА Новости.

Ранее около 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения полуострова с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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