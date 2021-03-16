Стало известно, сколько родителей в России контролируют время пребывания детей в Сети

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Назван процент родителей в России, которые контролируют время пребывания своих несовершеннолетних детей в интернете. Данные исследования предоставил сервис по поиску работы SuperJob.

По информации аналитиков, степень обеспокоенности родителей временем, которое их дети проводят в Сети, обычно обусловлена возрастом ребенка. Так, 79 процентов опрошенных отслеживают время пребывания в интернете детей от семи до десяти лет.

Чем старше становится ребенок, тем меньше ограничений в этом вопросе он испытывает. Детей в возрасте от 11 до 14 лет контролируют около 61 процента родителей, а в возрасте от 15 до 17 лет — только 38 процентов взрослых.

В опросе поучаствовали 1,5 тысячи россиян, которые занимаются воспитанием детей и подростков, сообщает RT.

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