СМИ: Фонд поддержки отечественного онлайн-контента появится в России

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В России может появиться фонд для поддержки контента в Сети, в частности сериалов для онлайн-кинотеатров. Участники рынка заявили, что поддержка необходима, но ее формат нужно обсуждать, сообщает РБК со ссылкой на источники.

В стране в этом году планируют запустить Фонд российского онлайн-контента по аналогии с Фондом кино. На субсидии смогут претендовать создатели профессионального видеоконтента — сериалов, которые размещаются в онлайн-кинотеатрах.

Среди вариантов господдержки рассматривается софинансирование производства контента. Однако объем будущего фонда и источники его финансирования пока не названы.

— По всей цепочке производства и дистрибуции контента онлайн-кинотеатров речь идет о сумме примерно 3 миллиарда рублей в год, — уточнил один из источников издания.

Он отметил, что онлайн-кинотеатры смогут претендовать на преимущество в получении субсидий на производство собственного контента.

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