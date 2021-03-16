Физкультурный комплекс с бассейном ввели в эксплуатацию в Крюкове

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Зеленоград, улица Александровка, 4 Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 5,4 тысячи квадратных метров с бассейном ввели в эксплуатацию в Зеленограде. Об этом рассказали в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы.

Уточняется, что здание было построено на деньги инвестора по адресу улица Александровка, владение 4.

— Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию позволит передать объект оператору для дальнейшей отделки и поставки оборудования, — отметили в пресс-службе.

Комплекс предназначен для занятий плаванием, баскетболом, волейболом и другими видами спорта. В здании также установлен тренажерный зал, уточнили в пресс-службе.

Прилегающую территорию будут благоустраивать и озеленять. Для пешеходов создадут специальные дорожки, для водителей — экопарковку на 56 автомобилей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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