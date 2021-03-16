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Частные компании в России могут получить доступ к обезличенным данным пациентов
Фото: pexels.com/pixabay.com

Частные компании в России могут получить доступ к обезличенным данным пациентов

Виктория Родимкина

Здоровье

В России частные компании могут получить доступ к обезличенным данным пациентов. Эта мера поможет качественному развитию современной медицины — как научной, так и диагностической, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Ранее СМИ сообщили, что правительство в этом году планирует разработать ряд нормативных актов в области цифровизации медицинской сферы. Так, может быть разрешен доступ поставщикам электронных медицинских сервисов к обезличенным медицинским данным россиян, при этом согласия пациентов для этого не требуется.

— Мера, о которой идет речь, предложена, Минцифры включило ее во «второй пакет». Кроме того, она поддержана Минздравом РФ, — говорится в сообщении.

Вопрос «второго пакета» мер поддержки и реализация каждого мероприятия плана будет обсуждаться в четверг, 18 марта, сообщает ТАСС.

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