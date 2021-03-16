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«Найти союзников или дать отпор»: Воробьев — о том, как справиться с травлей и буллингом в школе
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Найти союзников или дать отпор»: Воробьев — о том, как справиться с травлей и буллингом в школе

Елена Фролова

Общество

Школьники, сталкивающиеся с буллингом и травлей, не должны переживать это в одиночку. По мнению губернатора Московской области Андрея Воробьева, ребята не должны пускать такие ситуации на самотек и, если они не могут дать отпор, им обязательно нужно обратиться за помощью. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на интервью главы региона тиктокеру Арине Ростовской.

По словам Воробьева, у тех детей, которые столкнулись с травлей в школе, есть два выхода: разобраться с ситуацией самостоятельно или обратиться за помощью.

— Есть два варианта: найти союзников или дать отпор. Другого ответа я не знаю. Если тебя унижают и оскорбляют, ты не должен давать заступать за отведенную тобою условную черту, а нужно подключать силы — родителей, педагогов или собственные. Но важно помнить — нельзя, чтобы тебя ломали. А те, кто этим занимается, должны понести ответственность за содеянное, — объяснил губернатор Подмосковья.

Он также добавил, что никто не должен подавлять чью-либо личность. Поэтому детям, которые подвергаются буллингу, должны помогать педагоги, одноклассники и друзья.

— Преподаватели и учителя должны смотреть, кто эти борзые, которые занимаются травлей других. Каждый должен с пеленок понимать, что не все в этом мире любят боксировать, бывает, что кто-то вместо боевых искусств предпочитает, например, музыку. Нельзя из-за этого подавлять личность. Должны работать команда педагогов и класс, друзья. Я к буллингу отношусь резко негативно. И ребят, которые этим занимаются, я осуждаю, — добавил Воробьев.

При этом он отметил, что сам в школе имел авторитет среди одноклассников.

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