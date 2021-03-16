МИД РФ заявил о готовности к наращиванию взаимодействия с Турцией

Фото: МИД РФ

Россия подтвердила готовность к наращиванию конструктивного взаимодействия с Турцией по всем направлениям. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во вторник, 16 марта.

В дипведомстве уточнили, что Договор о дружбе и братстве между правительством Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и правительством Великого Национального Собрания Турции, которому исполнилось сто лет, является основополагающим фундаментом современных отношений между странами.

— Подтверждаем готовность к наращиванию конструктивного взаимодействия с Турцией по всем направлениям, расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, — сказала представитель МИД РФ.

Она добавила, что договор также остается залогом развития отношений между Москвой и Анкарой.

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