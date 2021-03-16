Необратимая болезнь: врач рассказал о возможных последствиях COVID-19

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Новая коронавирусная инфекция может стать причиной хронического заболевания почек. Об этом сообщил врач, сотрудник Клиники нефрологии имени Тареева и Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Николай Буланов.

Врач отметил, что не у всех пациентов, перенесших COVID-19, происходит полное восстановление поврежденных в ходе болезни почек. Если болезнь оказала сильное негативное воздействие на орган, то вероятно возникновение хронической почечной недостаточности. В этом случае больному потребуется регулярное медицинское наблюдение.

При этом Буланов обратил внимание на то, что подобная проблема может возникнуть даже у пациентов, которые ранее не обращались к врачам в связи с болезнью почек. Механизм воздействия новой коронавирусной инфекции на этот орган на данный момент изучен недостаточно хорошо.

— Вопрос, в какой доле случаев это происходит, крайне интересен. К сожалению, по нему отсутствуют однозначные данные в мире. Согласно опубликованным данным, острое повреждение почек может развиваться у 25–30 процентов госпитализированных пациентов, — приводит слова эксперта агентство городских новостей «Москва».

Также, по словам Буланова, последствия коронавирусной инфекции в целом пока не ясны. Для понимания многих аспектов, связанных с этим вирусом, требуется большее количество исследований.

Ранее Минздрав РФ указал в новых методических рекомендациях по лечению COVID-19, что острое повреждение почек в ходе болезни увеличивает риск смертельного исхода.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Обманывающий тесты штамм коронавируса появился во Франции