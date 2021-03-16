«Забери меня в фигурное катание!»: Мозер рассказала о жестком стиле работы Цискаридзе

Фото: YouTube / Василий Конов

Заслуженный тренер России Нина Мозер рассказала о дружбе с премьером Большого театра, ректором Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николаем Цискаридзе. По ее словам, они познакомились на Олимпийских играх в Сочи.

— Он очень многих знал, стали общаться, мы с ним встретились на шорт-треке, у нас была потрясающая команда. Мы нашли общий язык, общались, дружили, я приезжала к нему в Академию. Всех мальчишек знаю, была на выпускном. Это постоянное контактное общение, — отметила тренер по фигурному катанию.

Интервьюер Василий Конов спросил у Мозер, как Цискаридзе за один урок может вложить массу информации в учеников, добавив, что у него жесткий стиль преподавания.

— Как? Это фантастически! Для меня урок был, я тогда и подумала, какой он молодец — заставляет не только тело работать, но и мозги. Хотя многие не согласны с его методами, потому что он жесткий. Цискаридзе такой же жесткий, как Тутберидзе. Он в какой-то момент сказал: «Забери меня в фигурное катание!», — рассказала Мозер.

По ее словам, Цискаридзе очень талантливый, но поставить программу для фигуриста может только тот, кто сам стоит на коньках. Кроме того, у Цискаридзе слишком большой масштаб для такой работы хореографа.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: «Позор на оба ваши дома»: Цискаридзе отреагировал на слова Духовой о Большом театре