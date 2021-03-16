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День открытых дверей пройдет на Городской ферме на ВДНХ
Фото: Официальная страница ВДНХ в Facebook

День открытых дверей пройдет на Городской ферме на ВДНХ

Ольга Маркова

Город
Москва, Проспект Мира, д. 119, стр. 244Карта всех событий

17 марта Городская ферма на ВДНХ приглашает взрослых и детей на день открытых дверей. В программе для гостей — экскурсии, квесты, лотерея и общение с животными.

Посетить ферму можно бесплатно с 11:00 до 19:00, зарегистрировавшись на мероприятие по ссылке.

Кроме того, у посетителей будет возможность принять участие в двух платных мастер-классах — «Шкатулка для мелочей» и «Мартовский оберег».

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