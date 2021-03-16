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Почти 160 населенных пунктов Подмосковья могут оказаться в зоне подтопления
Фото: Антон Гердо / «Вечерняя Москва»

Почти 160 населенных пунктов Подмосковья могут оказаться в зоне подтопления

Анастасия Волоснова

Общество

В зоне подтопления из-за весеннего половодья могут оказаться 158 населенных пунктов из 30 округов Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС по Московской области.

По данным ведомства, половодье в 2021 году будет мощным и продолжительным. Ситуацию контролируют специалисты государственной инспекции по маломерным судам. Они измеряют толщину льда в водоемах Подмосковья, чтобы вовремя предсказать начало ледохода.

— Для реагирования на возможные происшествия в период весеннего половодья в Подмосковье создана группировка сил и средств в составе 24 тысяч человек и более 6,5 тысячи единиц техники, в том числе от МЧС России более 3,2 тысячи человек и свыше 300 единиц техники, в том числе авиационной, — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что органы управления МОСЧС проведут учения по ликвидации последствий весеннего половодья 26 марта. Кроме того, в Луховицах состоится заседание КЧС и ОПБ Московской области. На собрании специалисты обсудят с руководителями муниципальных образований действия во время половодья, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Коммунальные службы продолжают контролировать сход талых вод в Москве

Подмосковьекоммунальные службыподтопление
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