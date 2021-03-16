Астролог рассказала об искусствах женского счастья

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Издревле для комфортной и счастливой жизни девочек с раннего детства обучают разным женским искусствам. Например, их готовят к замужеству и материнству. Об этом ведический астролог, международный специалист по семейному образованию Светлана Кройцер рассказала ФАН.

— В таких древних писаниях, как камашастра, есть описание 64 искусств Сарасвати — индийской богини знаний и мудрости. Согласно легендам, ей удалось изучить эти искусства за несколько дней, чего не скажешь про обычных женщин. Эти умения являются силой женщины. Считается, чем больше навыков она получила, тем больше ее будут ценить в обществе. Предназначение представительницы прекрасного пола — совершенствоваться, развивать таланты и использовать их для того, чтобы умело управлять миром, — объяснила Кройцер.

По ее словам, искусств Сарасвати гласит, что женщине нужно уделять внимание рукоделию и творчеству, так как именно через руки передается суть женского сердца. Это прекрасный способ для выражения любви к близким. Не менее важным считается умение читать, особенно будут приветствоваться стихи вслух. Если женщина прекрасно поет и развивает свой голос, хорошо танцует и играет на музыкальных инструментах, это только придаст ей очарования.

Как пояснила Кройцер, также женщина должна красиво писать, рисовать, декорировать и со вкусом украшать жилище. Ей нужно уметь искусно подбирать украшения и драгоценности, правильно выбирать одежду. Каждая женщина должна научиться вкусно и правильно готовить. Будет неплохо, если она умеет шить, вязать и вышивать. Ей необходимы навыки разгадывания кроссвордов, головоломок, загадок, ребусов и шарад.

Среди искусств Сарасвати также есть произношение скороговорок. Считается, что представительница прекрасного пола должна обладать логикой, знать иностранные языки и правила этикета. Приветствуется, если она знает азартные, подвижные и веселые игры. Ей нужно определять черты характера человека по различным внешним признакам. Помимо этого, она обязана уметь ухаживать за собой.

— Простор для развития этих искусств — широк. Например, изучая математику, нужно делать акцент не на интегралах, а на обучении логике и задачам на сообразительность. Или, например, познавая географию, следует уделять большое значение драгоценным камням. Женщине даже рекомендуется освоить военное искусство, так как стратегии военных действий на поле боя схожи с действиями в семье. Поэтому нужно обладать определенными знаниями всех последствий от происходящих событий, — объяснила Кройцер.

По ее словам, в современном мире каждая женщина может научиться практически всему, а также продолжать совершенствовать свои навыки.

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