Фото: «Вечерняя Москва»

Москва, ул. Ильинка, д. 4 Карта всех событий

Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fictio№22 пройдет в Гостином Дворе с 24 по 28 марта.

На площадке соберутся представители 29 стран: Австрии, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Израиля, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Польши, России, США, Тайваня, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и Японии.

Программа мероприятий освещает главные события книжной индустрии в рамках семинаров и круглых столов с участием известных писателей, знакомит с литературными новинками, презентует авторские книги.

Традиционно на ярмарке будут работать тематические площадки: детская «Территория познания», «Литературное кафе», зона семинаров и «Комиксы». В рамочной программе ярмарки 24 марта состоится День комиксов.

Онлайн-программа ярмарки включает встречи с иностранными авторами. В частности, зрителей ждет рандеву с испанским писателем Антонио Муньос Молина, директором Итальянского института культуры в Москве Даниэла Рицци и директором Пинакотеки Брера и Национальной библиотеки Брайденсе Джеймс Брэдберн из Канады.

Ознакомиться с подробным расписанием и приобрести билеты можно по ссылке.

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