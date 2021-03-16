Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ярмарка интеллектуальной литературы Non/fictio№22 пройдет в Гостином Дворе
Фото: «Вечерняя Москва»

Ярмарка интеллектуальной литературы Non/fictio№22 пройдет в Гостином Дворе

Ольга Маркова

Город
Москва, ул. Ильинка, д. 4Карта всех событий

Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fictio№22 пройдет в Гостином Дворе с 24 по 28 марта.

На площадке соберутся представители 29 стран: Австрии, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Израиля, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Польши, России, США, Тайваня, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и Японии.

Программа мероприятий освещает главные события книжной индустрии в рамках семинаров и круглых столов с участием известных писателей, знакомит с литературными новинками, презентует авторские книги.

Традиционно на ярмарке будут работать тематические площадки: детская «Территория познания», «Литературное кафе», зона семинаров и «Комиксы». В рамочной программе ярмарки 24 марта состоится День комиксов.

Онлайн-программа ярмарки включает встречи с иностранными авторами. В частности, зрителей ждет рандеву с испанским писателем Антонио Муньос Молина, директором Итальянского института культуры в Москве Даниэла Рицци и директором Пинакотеки Брера и Национальной библиотеки Брайденсе Джеймс Брэдберн из Канады.

Ознакомиться с подробным расписанием и приобрести билеты можно по ссылке.

Читайте также: Фестиваль немецкого кино состоится в киноцентре «Октябрь»

Книжная ярмаркамировая литературафестиваль
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте