Москалькова заявила, что создание суда по правам человека возможно на базе СНГ

Фото: пресс-служба Совфеда

Суд по правам человека не нужен в России, однако его создание вполне возможно на базе СНГ. Об этом во вторник, 16 марта, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— Внутри национальной системы я не вижу оснований для образования такого суда по правам человека, — заявила Москалькова во время круглого стола по вопросу о выполнении поручения президента РФ о целесообразности создания российского суда по правам человека.

Она считает, что образование вышестоящего правозащитного органа требует внесения изменений в Конституцию РФ и пересмотра судебной системы страны. Однако Москалькова отметила, что «наднациональным судом по правам человека мог бы быть суд на площадке СНГ, ибо он должен быть обязательно интегрирован в эту интеграционную систему».

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что на данный момент есть резервы для повышения правозащитного лифта, пишет РИА Новости.

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