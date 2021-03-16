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Дополнительные поезда между Москвой и Петербургом запустят на школьных каникулах
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Дополнительные поезда между Москвой и Петербургом запустят на школьных каникулах

Елена Фролова

Транспорт

Дополнительные составы между Москвой и Санкт-Петербургом запустят во время весенних школьных каникул. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Так, из Северной столицы в 1:05 будет оправляться поезд № 233. Он будет прибывать в Москву в 9:30. Рейсы будут перевозить пассажиров 20, 22, 27 и 29 марта. Помимо этого, 22-го и 29-го числа между городами будет курсировать электросостав № 30. Отправиться на нем из Москвы можно в 1:15. В Петербурге пассажиры будут уже в 10 часов. Также из столицы 20 и 27 марта поедет поезд № 128. Время отправления назначено на 1:25. В город на Неве он прибудет в 10:35.

Напомним, что ранее стало известно, где россияне планируют провести предстоящий летний отпуск.

Читайте также: Поезда между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить по новому графику 11–28 мая

Санкт-ПетербургпоездОАО «РЖД»
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