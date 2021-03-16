Новый квартал появится в Москве при возведении кампуса МГТУ имени Баумана

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Россия, Москва, Бауманская улица Карта всех событий

Новый городской квартал появится в столице при строительстве кампуса МГТУ имени Баумана. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, кампус появится между Бауманскими улицами. Его общая площадь составит 169 тысяч квадратных метров. В рамках проекта появятся новые общественные пространства. Они будут интегрированы в здания вуза и расположены между ними.

— Город получит новую городскую площадь и новый городской сквер, — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Он отметил, что в результате строительства кампуса МГТУ имени Баумана сеть пешеходных маршрутов станет больше. Также будет благоустроена набережная Яузы. В настоящее время идет оформление градостроительной документации для кампуса и процесс передачи земельных участков.

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