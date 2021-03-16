Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новый квартал появится в Москве при возведении кампуса МГТУ имени Баумана
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Новый квартал появится в Москве при возведении кампуса МГТУ имени Баумана

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Бауманская улица Карта всех событий

Новый городской квартал появится в столице при строительстве кампуса МГТУ имени Баумана. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, кампус появится между Бауманскими улицами. Его общая площадь составит 169 тысяч квадратных метров. В рамках проекта появятся новые общественные пространства. Они будут интегрированы в здания вуза и расположены между ними.

— Город получит новую городскую площадь и новый городской сквер, — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Он отметил, что в результате строительства кампуса МГТУ имени Баумана сеть пешеходных маршрутов станет больше. Также будет благоустроена набережная Яузы. В настоящее время идет оформление градостроительной документации для кампуса и процесс передачи земельных участков.

Читайте также: Финалистами архитектурной премии Москвы стали 38 проектов

вузКампусМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте