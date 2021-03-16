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Трехлетняя девочка упала со второго этажа в магазине в центре столицы
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Трехлетняя девочка упала со второго этажа в магазине в центре столицы

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Нижняя Сыромятническая улицаКарта всех событий

Проводится проверка по факту падения трехлетней девочки со второго этажа магазина в центре столицы. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Как сообщает ведомство, 14 марта девочка 2019 года рождения вместе с родителями находилась в магазине на улице Нижняя Сыромятническая. Она подошла к окну, рядом с которым не было ограждения, и упала со второго этажа.

— В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, — уточнили в пресс-службе.

Пострадавшей девочке оказана медицинская помощь. По факту случившегося прокуратура проводит проверку.

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