Астрологи рассказали, какими приемами можно соблазнить мужчин разных знаков зодиака

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К каждому представителю астрологического круга требуется свой подход. Астрологи рассказали, как заинтересовать мужчин разных знаков зодиака.

Овны

Хоть Овны и ждут от всех повышенного внимания, они могут стать избранниками для девушек любого знака зодиака. При этом женщинам зачастую придется бегать и ухаживать за Овнами самим, чтобы они поняли, что их персона вызвала интерес.

Тельцы

Девушкам, которые рассчитывают привлечь Тельцов, стоит быть одновременно красивыми, умными и обладать широким кругозором. Также пригодится умение очаровывать. Представители знака не зря считаются «крепкими орешками».

Близнецы

Представители этого знака зодиака довольно переменчивы. Девушке, которая хочет обратить на себя внимание Близнецов, нужно показать, что она не так уж проста. При этом если такой мужчина почувствует конкуренцию и желанность девушки, то интерес к ней только возрастет. Если Близнеца сразу сделать центром своего мира, он может начать манипулировать чувствами, в то же время крутя романы на стороне.

Раки

Особенно мужчины-Раки выделяют Овнов, Стрельцов и Львов. Девушке важно узнать предпочтения такого избранника, а следом демонстрировать всем своим поведением, что она — та самая неповторимая.

Львы

Представители этого знака любят ощущать свой авторитет. Они предпочитают слабых, чувствительных и нежных девушек. Ими нельзя командовать, так как ни к чему хорошему это не приведет.

Девы

Девы привыкли планировать свою жизнь наперед. Они будут долго присматриваться к избраннице, чтобы понять, подходит ли она под их список требований, среди которых особо выделяется способность быть послушной и вместе идти к поставленной цели.

Весы

Представители этого знака зодиака влюбляются только в тех, кто сможет привлечь их внимание. Для них важна не внешность, а внутренний мир и содержание. В основном Весы выбирают себе партнера со схожими увлечениями.

Скорпионы

Несмотря на то что у Скорпионов достаточно плохая репутация среди других знаков зодиака, они являются семейными, приятными и верными людьми. Однако для того чтобы привлечь их к семейному очагу, нужно обладать незаурядным умом и привлекательной внешностью.

Стрельцы

Для того чтобы привлечь внимание Стрельцов, не стоит притворяться. Астрологи советуют просто продемонстрировать свои лучшие качества и быть верной спутницей жизни.

Козероги

Важно, что Козероги не переносят расчетливых и эгоистичных женщин. Однако в случае если девушке удалось завоевать внимание мужчины-Козерога, то их пара будет крепкой и для ее поддержания не понадобится прилагать дополнительных усилий.

Водолеи

Чуткость и внимательность отличает Водолеев от других знаков зодиака, они являются прирожденными психологами. С ними не стоит применять ухищрения, так как они сразу узнают и раскусят различные планы. Стоит следовать правилам Водолеев, а также давать им свободу — без этого крепкого союза не получится.

Рыбы

Привлечь внимание Рыб можно просто хорошей внешностью. Это не значит, что они не обращают внимание на другие достоинства, однако Рыбы начинают ценить их позже. При этом представители знака часто бывают хорошими отцами и мужьями, а также чуткими возлюбленными, пишет 5-tv.ru.

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