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Более 15 миллионов человек посетили столичные музеи в 2020 году
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 15 миллионов человек посетили столичные музеи в 2020 году

Кирилл Николаев

Город

Музеи и галереи Москвы провели 972 выставки в 2020 году. Об этом во вторник,16 марта, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

По его словам, в прошлом году столичные музеи приняли более 15 миллионов человек. Это большая аудитория, учитывая, что полгода музеи и галереи не работали из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Кибовский отметил, что учреждения культуры Москвы за год провели 40 тысяч онлайн-мероприятий, аудитория которых составила десятки миллионов человек, сообщает ТАСС.

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