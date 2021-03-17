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Боль в районе лопатки оказалась симптомом смертельной болезни
Фото: pixabay.com/ru

Боль в районе лопатки оказалась симптомом смертельной болезни

Татьяна Плотникова

Здоровье

Болевые ощущения в районе правой лопатки могут сигнализировать о смертельно опасном заболевании — гепатоцеллюлярной карциноме (первичной злокачественной опухоли печени).

Как объяснили британские медики, появление опухоли вызывает раздражение нервных окончаний, что ощущается как боли в лопатке, а также в правом плече или в спине.

Симптомами гепатоцеллюлярной карциномы также являются пожелтение кожных покровов, потеря аппетита, темная либо, напротив, слишком бледная моча, отек живота, тошнота или рвота.

Врачи отмечают, что основными причинами развития данного заболевания являются вирусные гепатиты, ряд паразитарных болезней, воздействие канцерогенных веществ. При этом дополнительными факторами риска выступают лишний вес, злоупотребление алкоголем, генетическая предрасположенность и диабет, сообщает Express.

Ранее ученые назвали необычный симптом коронавирусной инфекции.

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