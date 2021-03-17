Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В Европалате признали наличие ошибок при взаимодействии с Россией
Фото: pixabay.com

В Европалате признали наличие ошибок при взаимодействии с Россией

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Европейские страны допускали ошибки в отношениях с Россией. Об этом в своей статье в австрийском издании Kurier заявил президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.

По его мнению, отношения с РФ достигли низшей точки, но пока имеется шанс на перезагрузку. Для этого следует «наводить мосты», а не возводить преграды, считает Ляйтль.

Глава ассоциации заявил, что Брюсселю необходимо постепенно ослаблять санкции, создавая доверительную атмосферу, а также взаимодействовать с Москвой в сферах экономики, науки и культуры. В ситуации с Украиной Европе следует сохранять нейтралитет, пояснил Кристоф Ляйтль.

Он выразил уверенность в том, что точками приложения усилий могут стать вызовы, которые порождаются изменением климата и цифровизацией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не сможет изменить тот факт, что Крым вошел в состав России.

Читайте также: Мария Захарова ответила на обвинения в адрес РФ в проблемах с вакциной AstraZeneca

международные отношениястраны ЕвропыРоссия и Запад
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Если педофил рассказал психологу о преступлении

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте