В Европалате признали наличие ошибок при взаимодействии с Россией

Фото: pixabay.com

Европейские страны допускали ошибки в отношениях с Россией. Об этом в своей статье в австрийском издании Kurier заявил президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.

По его мнению, отношения с РФ достигли низшей точки, но пока имеется шанс на перезагрузку. Для этого следует «наводить мосты», а не возводить преграды, считает Ляйтль.

Глава ассоциации заявил, что Брюсселю необходимо постепенно ослаблять санкции, создавая доверительную атмосферу, а также взаимодействовать с Москвой в сферах экономики, науки и культуры. В ситуации с Украиной Европе следует сохранять нейтралитет, пояснил Кристоф Ляйтль.

Он выразил уверенность в том, что точками приложения усилий могут стать вызовы, которые порождаются изменением климата и цифровизацией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не сможет изменить тот факт, что Крым вошел в состав России.

Читайте также: Мария Захарова ответила на обвинения в адрес РФ в проблемах с вакциной AstraZeneca