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В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещей
Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещей

Виктория Родимкина

Здоровье

Ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина рассказала, как защититься от укуса клеща, какие инфекции можно получить при встрече с ним и кому стоит заранее сделать прививки, чтобы не навредить здоровью.

По словам специалиста, для лесных, луговых и степных клещей весна является сезоном повышенной активности. Жителям некоторых регионов следует заранее сделать прививки от клещевого энцефалита.

— Не каждая территория является эндемичной по клещевому энцефалиту, хотя это наиболее тяжелое заболевание, в ряде случаев приводящее к инвалидности. Если вы живете, например, в Красноярском крае, Новосибирской, Томской, Тюменской областях, целесообразно привиться, — отметила Шашина.

Она пояснила, что москвичам прививки делать не стоит, так как столица не была объявлена эндемичной по энцефалиту. Однако правила защиты от клещей следует соблюдать. Для прогулок лучше всего выбирать длинные брюки, рубашку следует заправлять в штаны, а также оставлять как можно меньше незащищенных одеждой участков кожи, передает слова специалиста радио Sputnik.

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