Константин Косачев избран вице-спикером Совета Федерации
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев избран вице-спикером верхней палаты. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 17 марта.
Это решение было принято на заседании сенаторов. Косачев сменил на посту Ильяса Умаханова, который в свою очередь занял должность спецпредставителя Совета Федерации по взаимодействию с международными организациями.
Ранее Константин Косачев подтвердил информацию о том, что сенатор Григорий Карасин может занять пост главы международного комитета.
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