Константин Косачев избран вице-спикером Совета Федерации

Фото: Пресс-служба Совфеда

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев избран вице-спикером верхней палаты. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 17 марта.

Это решение было принято на заседании сенаторов. Косачев сменил на посту Ильяса Умаханова, который в свою очередь занял должность спецпредставителя Совета Федерации по взаимодействию с международными организациями.

Ранее Константин Косачев подтвердил информацию о том, что сенатор Григорий Карасин может занять пост главы международного комитета.

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