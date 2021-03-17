Неизвестный сломал мужчине руку в центре столицы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с2 Карта всех событий

Неизвестный сломал мужчине руку во время ссоры возле делового центра «Москва-Сити». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В полицию в субботу, 13 марта, обратился мужчина. Он сообщил, что между ним и неизвестным гражданином произошла ссора. Исчерпав словесные аргументы, злоумышленник сломал заявителю левую руку.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 22, строение 2. По факту произошедшего проводится проверка.

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