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Воспитатель детского сада обнаружил у мальчика телесные повреждения в Москве
Фото: «Вечерняя Москва»

Воспитатель детского сада обнаружил у мальчика телесные повреждения в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, метро Отрадное Карта всех событий

В Москве воспитатель детского сада обнаружил у мальчика множественные телесные повреждения. Об этом говорится на сайте столичной прокуратуры.

Инцидент произошел во вторник, 16 марта, в районе Отрадное. Педагог детского сада обнаружил у мальчика пяти лет множественные телесные повреждения. Ребенка госпитализировали в больницу.

Мать мальчика призналась, что телесные повреждения ребенку причинила она. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

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