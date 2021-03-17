Воспитатель детского сада обнаружил у мальчика телесные повреждения в Москве

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Россия, Москва, метро Отрадное Карта всех событий

В Москве воспитатель детского сада обнаружил у мальчика множественные телесные повреждения. Об этом говорится на сайте столичной прокуратуры.

Инцидент произошел во вторник, 16 марта, в районе Отрадное. Педагог детского сада обнаружил у мальчика пяти лет множественные телесные повреждения. Ребенка госпитализировали в больницу.

Мать мальчика призналась, что телесные повреждения ребенку причинила она. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

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