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Кинолог объяснил, что может спровоцировать агрессивное поведение собаки
Фото: Pixabay / Nicholas Demetriades

Кинолог объяснил, что может спровоцировать агрессивное поведение собаки

Елена Фролова

Животные

Агрессивное поведение собаки могут спровоцировать прямой взгляд (глаза в глаза), резкие движения и громкие звуки. Об этом кинолог Сергей Щербаков рассказал в комментарии РИАМО.

— У псов всегда визуальное восприятие. Взгляд глаза в глаза, например, когда ребенок находится на уровне глаз собаки, — это провокация к агрессии. Желательно, если животное без поводка или оно бродячее, не допускать такого взгляда, отвести ребенка в сторону, сказать ему, чтобы он не смотрел на зверя. Резкие движения детей, громкий звук также могут стать провокацией на агрессивное поведение для собаки, — объяснил Щербаков.

Он отметил, что если пес, несмотря на все меры предосторожности, все равно злится и видно, что он готовится пойти в атаку, то лучше всего закрыть для него доступ к своей спине, отойдя вместе с ребенком к стене или столбу.

Кроме того, взрослым лучше всего научить детей правильному общению с собаками. Уже в юном возрасте ребята должны понимать, что опасность может представлять любой пес.

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