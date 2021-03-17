Видео с поздравлением панд из Московского зоопарка восхитило Сеть

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В Московском зоопарке отметили Всемирный день панд, подарив Жуи и Диндин «робопанд» из картона. Опубликованный в Instagram ролик восхитил пользователей Сети.

Сотрудники зоопарка принесли в отдел фауны Китая арт-объекты, повесили бумажные вымпелы с изображением панд. На кадрах видно, что рядом с «робопандами» стоят миски с угощениями, игрушки, бамбук.

В подписи к ролику сотрудники рассказали о реакции животных на такой подарок.

— Диндин поначалу была как будто ошеломлена масштабом происходящего. Но довольно быстро освоилась и разорвала свою «робопанду» в клочья. Жуи воспринял подарки с неменьшим интересом, в своей манере: пришел, увидел, победил, — отмечается в посте.

В комментариях пользователи не смогли сдержать эмоций: «А-а-а! Так здорово все было»; «Кто-то любит «Лего» собирать, а панда любит «Лего» разбирать»; «Не перестану признаваться в любви к этим великолепным мишкам»; «Они такие восхитительные и милые».

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