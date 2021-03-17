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Песков прокомментировал замедление работы соцсети Twitter в России
Фото: Администрация президента РФ

Песков прокомментировал замедление работы соцсети Twitter в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Действия Роскомнадзора в отношении сервиса Twitter являются принуждением к соблюдению законов, которые демонстративно нарушаются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 17 марта.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории России для всех мобильных устройств и для половины стационарных.

Песков заявил, что надзорное ведомство действует в строгом соответствии с российскими законами, при этом оно не ведет деятельность против Twitter.

— Они ведут действия, которые направлены на соблюдение российского законодательства и на принуждение компаний к выполнению российских законов, в случае если они от этого демонстративно отказываются, — сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что нарушение законов России любой компанией в стране приведет к выполнению одинаковых действий по возвращению законности в деятельность организации, передает РИА Новости.

Ранее глава Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что, если в течение месяца Twitter не удалит запрещенную информацию, сервис может быть полностью заблокирован на территории России.

Читайте также: Роскомнадзор допустил применение аналогичных с Twitter мер к другим площадкам

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