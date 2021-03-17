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Полиция ликвидировала наркопритон на юго-востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Полиция ликвидировала наркопритон на юго-востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

Сотрудники полиции ликвидировали наркопритон в столичном районе Некрасовка. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО в среду, 17 марта.

Полиция задержала 25-летнего мужчину, в квартиру которого неоднократно приходили наркозависимые граждане. Мужчина разрешал употреблять в своей квартире наркотики и получал за это от посетителей наркотические вещества.

В ходе обыска в квартире были обнаружены трубки и бутылки, которые используются для употребления наркотиков. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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