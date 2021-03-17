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Глава полиции в ТиНАО поблагодарил мужчину за спасение трех детей
Фото: nekrasovka.mos.ru

Глава полиции в ТиНАО поблагодарил мужчину за спасение трех детей

Кирилл Николаев

Общество

Начальник УВД по ТиНАО Александр Дрожжин выразил благодарность мужчине, который помог спасти жизни троих детей, оставленных раздетыми в лесу. Об этом в среду, 17 марта, сообщили на сайте МВД России по Москве.

Отмечается, что 25-летний мужчина увидел, как женщина выводит троих детей из машины, раздевает их и ведет в сторону леса. Он вызвал сотрудников полиции и проследовал за женщиной. Затем мужчина забрал младенца из ее рук и завернул в куртку, чтобы согреть его.

Полицейские забрали остальных детей. Женщину задержали и доставили в отделение полиции. Мужчину наградили почетной грамотой и памятным подарком.

Ранее сообщалось о матери, которая попыталась убить своих троих детей. Она раздела их догола и оставила в лесу на 15-градусном морозе. По словам руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, дети были госпитализированы с различными степенями обморожения. Мать детей также была госпитализирована, ее психическое здоровье проверят на наличие отклонений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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