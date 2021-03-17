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Бывший кинотеатр «Кунцево» будет реконструирован
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Бывший кинотеатр «Кунцево» будет реконструирован

Полина Долганова

Город

Из бывшего кинотеатра «Кунцево» сделают культурно-досуговое учреждение и разместят внутри административные помещения Московского метрополитена.

В помещении обустроят вестибюль, зал, кабинеты, комнаты отдыха для сотрудников и так далее, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— Проектной документацией предусмотрено создание многофункционального зала для проведения театрально-концертных постановок, торжественных и праздничных мероприятий, в том числе с возможностью показа кинофильмов. Также будет создан конференц-зал, — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Территория рядом со зданием будет усовершенствована. Теперь рядом с бывшим кинотеатром сделают проезды, тротуары и пешеходные зоны.

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