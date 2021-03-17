США намерены расширить экспортные ограничения в отношении России

Фото: Минобороны РФ

Министерство торговли США планирует расширить экспортные ограничения против России. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства, которое было опубликовано в среду, 17 марта.

— Министерство торговли намерено помешать России получить доступ к американским технологиям, которые могут быть использованы для пагубной деятельности по химическому оружию, — говорится в сообщении.

Уточняется, что новые экспортные ограничения в отношении РФ начнут действовать с 18 марта.

Напомним, США ввели санкции в отношении 14 российских организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия». Представитель госдепартамента Нед Прайс сделал заявление, что Америка призывает Россию «задекларировать и уничтожить свою программу химоружия». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные заявления со стороны США лишены логики и оснований и являются «попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России».

Кроме того, США внесут Россию в список стран, с которыми запрещается проводить импорт и экспорт оружия. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

— Политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России, — уточняется в сообщении.

Решение вступит в силу также 18 марта. Исключением будут операции в рамках сотрудничества государств в области космоса до 1 сентября, передает РИА Новости. Согласно документу Россия оказалась в запрещенном списке наряду с Афганистаном, ЦАР, Кипром, Демократической республикой Конго, Эритреей, Ираком, Ливаном, Ливией, Сомали, Южным Суданом и Зимбабве.

Ранее послы Евросоюза согласовали новые санкции против физических лиц, которые ответственны за нарушение прав человека. В список вошли жители России и других государств.

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