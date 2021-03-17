Строящееся здание загорелось на севере Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Сущёвский Вал, 49 Карта всех событий

На севере Москвы произошел пожар в строящемся здании. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в среду, 17 марта.

Инцидент произошел по адресу улица Сущевский Вал, дом 49. На втором этаже здания новостройки загорелись строительные материалы и электроинструменты. Площадь пожара составила семь квадратных метров.

По словам охраны, внутри здания никого не было. В результате возгорания никто не пострадал. Огонь потушили до прибытия пожарных, уточнил собеседник «ВМ».

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