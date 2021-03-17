Свыше 90 процентов бюджетных мест будет выделяться региональным вузам России

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Более 90 процентов бюджетных мест будет выделяться вузам в регионах России. Об этом в среду, 17 марта, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

— В этом году на девять процентов больше (бюджетных мест) по отношению к предыдущему. И так мы нарастающим итогом каждый год будем увеличивать количество бюджетных мест, — подчеркнул Фальков в рамках эфира на канале «Вместе РФ» по итогам правительственного часа в Совете Федерации.

Также министр добавил, что в 2021 году каждый второй школьник после выпуска будет обеспечен бюджетным местом в вузах страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в образовательных учреждениях страны необходимо усовершенствовать систему безопасности.

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