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Врач назвал молоко основным продуктом, вызывающим анафилаксию у детей
Фото: pexels.com / Fa Romero Photography

Врач назвал молоко основным продуктом, вызывающим анафилаксию у детей

Никита Абрамов

Здоровье

Коровье молоко является основным продуктом, который вызывает приступы анафилаксии у детей. Об этом в среду, 17 марта, сообщил главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог Александр Пампура.

Он уточнил, что на долю коровьего молока приходится 40–60 процентов приступов анафилаксии в большинстве стран мира.

— Если мы посмотрим на пациентов, которые попадают к аллергологу, у которых диагноз именно пищевая анафилаксия и у которых мы проводим всю диагностику, — это пациенты, выходящие из стационаров, которые специализируются уже на больных с тяжелыми реакциями. — Мы увидим, что главный продукт, триггер анафилаксии в РФ и подавляющем большинстве стран — это, конечно, коровье молоко, — рассказал Пампура во время выступления на семинаре «Аллергология. Новые горизонты».

Второе место среди продуктов, вызывающих анафилаксию, по словам аллерголога, занимают рыба и морепродукты.

Наиболее частым триггером анафилаксии, согласно наблюдениям в отделениях интенсивной терапии, является арахис, пишет агентство городских новостей «Москва».

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опасные продуктынатуральное молокоздоровье
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