Машина из состава ЗРК С-300 съехала с дороги в Подмосковье и заблокировала трассу
Крупнотоннажная машина из состава ЗРК С-300 съехала с дороги и заблокировала движение на участке трассы А-107 Московского малого кольца. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 17 марта.
Инцидент произошел в районе деревни Дубровки. На место происшествия прибыли полицейские.
В результате инцидента никто не пострадал. Автомобильное движение запущено в объезд.
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