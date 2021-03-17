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Машина из состава ЗРК С-300 съехала с дороги в Подмосковье и заблокировала трассу
Фото: vk/capital_incidents

Машина из состава ЗРК С-300 съехала с дороги в Подмосковье и заблокировала трассу

Кирилл Николаев

Происшествия

Крупнотоннажная машина из состава ЗРК С-300 съехала с дороги и заблокировала движение на участке трассы А-107 Московского малого кольца. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 17 марта.

Инцидент произошел в районе деревни Дубровки. На место происшествия прибыли полицейские.

В результате инцидента никто не пострадал. Автомобильное движение запущено в объезд.

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