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«Наш сын»: участница «Дома-2» Анастасия Паршина стала мамой
Анастасия Паршина / Фото: dom2life.ru

«Наш сын»: участница «Дома-2» Анастасия Паршина стала мамой

Никита Абрамов

Звезды

Участники шоу «Дом-2» Никита Уманский и Анастасия Паршина стали родителями. Радостной новостью поделилась новоиспеченная мама в своем микроблоге.

— 17.03.2021 в 9:25. Добро пожаловать в этот мир, наш сын, — подписала сторис в своем Instagram-аккаунте участница телепроекта.

В свою очередь, Никита опубликовал фотографию, на которой держит в руках фотографию с сыном.

— Я — папа. Все хорошо. Все подробности будут позже, но расскажет сама Настя. Обнимаю, — подписал он снимок.

Отметим, что Паршина стала мамой впервые, тогда как Уманский имеет сына от прошлых отношений.

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телепроект «Дом-2»Участница «Дома-2»роды
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