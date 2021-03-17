«Наш сын»: участница «Дома-2» Анастасия Паршина стала мамой

Анастасия Паршина / Фото: dom2life.ru

Участники шоу «Дом-2» Никита Уманский и Анастасия Паршина стали родителями. Радостной новостью поделилась новоиспеченная мама в своем микроблоге.

— 17.03.2021 в 9:25. Добро пожаловать в этот мир, наш сын, — подписала сторис в своем Instagram-аккаунте участница телепроекта.

В свою очередь, Никита опубликовал фотографию, на которой держит в руках фотографию с сыном.

— Я — папа. Все хорошо. Все подробности будут позже, но расскажет сама Настя. Обнимаю, — подписал он снимок.

Отметим, что Паршина стала мамой впервые, тогда как Уманский имеет сына от прошлых отношений.

Читайте также: «Ангелочек, мы тебя ждем»: участница «Дома-2» Анастасия Паршина показала себя беременную