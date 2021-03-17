Ливанская ясновидящая рассказала, что ждет человечество в 2021 году

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Потомственная ливанская ясновидящая Лайла Абдель Латиф составила собственный прогноз на 2021 год. Как сообщает ФАН, экстрасенс предрекла человечеству очередные испытания.

В первую очередь, по словам ясновидящей, до конца декабря будет продолжаться борьба с пандемией коронавируса. Причем благодаря вакцинации к концу лета ситуация с новой инфекцией улучшится. Но это не значит, что COVID-19 не продолжит мутировать. При этом экстрасенс считает, что к середине осени ситуация будет взята под контроль, потому что появится эффективное лекарство.

Однако на замену инфекционному придет компьютерный вирус. Он принесет значительный урон цифровым базам данных во всем мире. Еще одним испытанием окажутся экономические проблемы, связанные с пандемией. В разных странах будет расти социальная напряженность. Поэтому могут возникать беспорядки. Особенно это касается Китая и Соединенных Штатов, считает Лайла Абдель Латиф.

Вместе с тем, по ее словам, усилится напряженная обстановка на Ближнем Востоке. Возможно, в регионе появится новый конфликт. Экстрасенс также добавила, что могут возникнуть непростые проблемы в области экологии. Согласно ее предсказаниям, этот год будет богатым на природные катаклизмы.

Отметим, что предсказания ясновидящих и экстрасенсов не всегда сбываются.

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