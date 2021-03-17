Завершено расследование убийства трехкратного чемпиона по тайскому боксу в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Нахимовский проспект Карта всех событий

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, которые подозреваются в убийстве трехкратного чемпиона по тайскому боксу на юго-западе Москвы. Об этом в среду, 17 марта, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следователей, организатор преступления нашел себе двух помощников для убийства. У каждого обвиняемого была своя роль. Так, один из них наблюдал за подъездом жилого дома на Нахимовском проспекте в городе Москве, где проживал потерпевший. Когда вечером 13 ноября 2019 года потерпевший вышел на улицу, к нему подбежал один из подозреваемых и выстрелил в голову. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле. Спортсмен скончался на месте.

Следствие направило уголовное дело в прокуратуру для дальнейшего утверждения обвинения.

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