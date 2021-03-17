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Ученые обнаружили причины щедрости мужчин
Фото: pixabay.com

Ученые обнаружили причины щедрости мужчин

Никита Абрамов

Наука

Китайские ученые обнаружили связь между щедростью мужчин и их уровнем тестостерона в крови. Результаты исследования опубликованы на сайте научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследования проводились на 70 мужчинах возрастом от 18 до 25 лет. В рамках эксперимента им предложили воспользоваться гелем с высоким содержаниям тестостерона. Первая группа получила гормональное средство, а вторая плацебо. Также мужчинам выдали сумму денег, которую предложили распределить между близкими людьми, приятелями и собой.

Почти все участники отдали половину денег близким людям. Однако, когда пришло время делать выбор в распределении финансов между собой и приятелями, принимавшие гормоны испытуемые, оказались более эгоистичными, чем те, кому досталось плацебо.

Исследователи с помощью аппарата МРТ проследили разницу в активности в височно-теменном переходе мозга, отвечающую за эмпатию, у двух групп мужчин.

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